SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 166,80 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hat, hat nun 0,600 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 203,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,70 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,70 Prozent vermehrt.

Allreal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at