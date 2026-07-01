Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Rentabler Allreal-Einstieg?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 01.07.2023 wurde die Allreal-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 151,20 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,614 Anteilen. Die gehaltenen Allreal-Aktien wären am 30.06.2026 1 402,12 CHF wert, da der Schlussstand 212,00 CHF betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 40,21 Prozent.
Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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