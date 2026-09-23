SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Allreal-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Allreal-Aktie letztlich bei 147,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,766 Allreal-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Allreal-Aktie auf 196,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 327,47 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at