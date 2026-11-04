SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allreal-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Allreal-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Allreal-Papiers betrug an diesem Tag 139,02 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 7,193 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 399,84 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 03.11.2026 auf 194,60 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,98 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at