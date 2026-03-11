SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allreal-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 147,80 CHF. Bei einem Allreal-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,677 Allreal-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 156,97 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 232,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 56,97 Prozent vermehrt.

Allreal war somit zuletzt am Markt 3,83 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at