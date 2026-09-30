Allreal Aktie
WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566
|Lukratives Allreal-Investment?
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 185,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,054 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 189,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 237,84 CHF wert. Mit einer Performance von +2,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Allreal-Wert an der Börse wurde auf 3,16 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allreal AG
|198,20
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.