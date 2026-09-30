Allreal Aktie

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WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

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Lukratives Allreal-Investment? 30.09.2026 10:03:37

SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Allreal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 185,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,054 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 189,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 237,84 CHF wert. Mit einer Performance von +2,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Allreal-Wert an der Börse wurde auf 3,16 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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