ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Langfristige Anlage
|
28.04.2026 10:03:39
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 67,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 14,881 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 324,40 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 27.04.2026 auf 156,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,44 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 1,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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