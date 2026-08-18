ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Investment im Blick
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18.08.2026 10:03:34
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ALSO-Anteile bei 75,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 133,333 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 17.08.2026 25 493,33 CHF wert, da der Schlussstand 191,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154,93 Prozent angewachsen.
Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,41 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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