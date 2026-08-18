SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ALSO-Anteile bei 75,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 133,333 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 17.08.2026 25 493,33 CHF wert, da der Schlussstand 191,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 154,93 Prozent angewachsen.

Der ALSO-Wert an der Börse wurde auf 2,41 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at