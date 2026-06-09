ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Investition
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09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden ALSO-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 189,40 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in ALSO-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,280 ALSO-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 012,67 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 08.06.2026 auf 191,80 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 1,27 Prozent.
ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,41 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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