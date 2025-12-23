SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ALSO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

ALSO Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ALSO-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 168,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 59,242 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 215,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 736,97 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,37 Prozent.
Der Marktwert von ALSO betrug jüngst 2,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
