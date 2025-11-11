SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen ALSO-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden ALSO-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die ALSO-Aktie an diesem Tag bei 63,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 157,729 ALSO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 219,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 542,59 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 245,43 Prozent gesteigert.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at