SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ALSO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die ALSO-Anteile bei 67,70 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 147,710 ALSO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der ALSO-Aktie auf 174,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 819,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158,20 Prozent gesteigert.

ALSO wurde am Markt mit 2,14 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at