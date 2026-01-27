SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie gebracht.

Am 27.01.2021 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 243,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,411 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 203,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,57 CHF wert. Mit einer Performance von -16,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

