ALSO Aktie

ALSO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ALSO-Anlage 27.01.2026 10:03:57

SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie gebracht.

Am 27.01.2021 wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 243,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ALSO-Aktie investiert, befänden sich nun 0,411 ALSO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 203,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,57 CHF wert. Mit einer Performance von -16,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ALSO AG

mehr Nachrichten