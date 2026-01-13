ALSO Aktie
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor einem Jahr gekostet
Am 13.01.2025 wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 223,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,484 ALSO-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.01.2026 gerechnet (212,00 CHF), wäre das Investment nun 950,67 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,93 Prozent.
ALSO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
