SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ALSO-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ALSO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,504 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 100,78 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 100,78 CHF, was einer positiven Performance von 210,08 Prozent entspricht.

Am Markt war ALSO jüngst 2,44 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at