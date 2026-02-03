SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient

ALSO Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der ALSO-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 64,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,504 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 100,78 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 100,78 CHF, was einer positiven Performance von 210,08 Prozent entspricht.
Am Markt war ALSO jüngst 2,44 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
