ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Investmentbeispiel
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die ALSO-Aktie an diesem Tag 86,50 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 115,607 ALSO-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 192,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 22 265,90 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,66 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von ALSO belief sich jüngst auf 2,39 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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