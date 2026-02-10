SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ALSO-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die ALSO-Aktie an diesem Tag bei 252,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,604 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 138,61 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 09.02.2026 auf 205,50 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 138,61 CHF entspricht einer negativen Performance von 18,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at