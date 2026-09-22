ALSO Aktie

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WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

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Profitabler ALSO-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in ALSO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ALSO-Anteile bei 251,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,976 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 196,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 781,71 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 21,83 Prozent.

Der Börsenwert von ALSO belief sich zuletzt auf 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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