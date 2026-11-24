So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ALSO-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ALSO-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 245,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 4,073 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 193,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 789,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,06 Prozent verringert.

Am Markt war ALSO jüngst 2,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at