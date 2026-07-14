ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Profitables ALSO-Investment?
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14.07.2026 10:03:55
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das ALSO-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 276,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,362 ALSO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ALSO-Anteile wären am 13.07.2026 74,14 CHF wert, da der Schlussstand 205,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 25,86 Prozent vermindert.
Der Marktwert von ALSO betrug jüngst 2,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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