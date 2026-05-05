SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in ALSO eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ALSO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ALSO-Papier an diesem Tag 256,50 CHF wert. Bei einem ALSO-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,986 ALSO-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 323,59 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 04.05.2026 auf 162,20 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 36,76 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte ALSO einen Börsenwert von 1,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at