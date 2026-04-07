SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ALSO gewesen.

ALSO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 216,50 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,619 ALSO-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 652,19 CHF wert. Mit einer Performance von -34,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at