ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|ALSO-Investment im Blick
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht
ALSO-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 216,50 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,619 ALSO-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 141,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 652,19 CHF wert. Mit einer Performance von -34,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle ALSO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AG
|
10:03
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
31.03.26
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI aktuell: SPI verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
20.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI klettert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
20.03.26
|Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
19.03.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich ALSO-Aktionäre freuen (finanzen.at)
|
19.03.26
|ALSO: Vierzehnte Dividendenerhöhung in Folge genehmigt - Dividende CHF 5.30, +657% seit 2011 (EQS Group)
Analysen zu ALSO AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ALSO AG
|155,00
|1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.