SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in ALSO-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ALSO-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen ALSO-Anteile an diesem Tag bei 259,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,386 ALSO-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 189,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,87 Prozent verringert.

Insgesamt war ALSO zuletzt 2,36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at