Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ALSO-Aktie gebracht.

Am 17.11.2025 wurde die ALSO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 219,50 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die ALSO-Aktie investierten, hätten nun 0,456 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 90,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 198,40 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9,61 Prozent vermindert.

Insgesamt war ALSO zuletzt 2,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at