SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine ALSO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ALSO eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 263,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,380 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,99 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 05.10.2026 auf 197,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25,01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at