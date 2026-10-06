ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Hochrechnung
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine ALSO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 263,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ALSO-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,380 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,99 CHF, da sich der Wert einer ALSO-Aktie am 05.10.2026 auf 197,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25,01 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ALSO belief sich zuletzt auf 2,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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