SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine ALSO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ALSO-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ALSO-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 279,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die ALSO-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,578 ALSO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 202,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 722,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,73 Prozent vermindert.

Der Marktwert von ALSO betrug jüngst 2,55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at