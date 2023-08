SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aluflexpack verloren

Vor Jahren in Aluflexpack eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Aluflexpack-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aluflexpack-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 444,444 Aluflexpack-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2023 auf 15,92 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 075,56 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,24 Prozent.

Aluflexpack markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 275,07 Mio. CHF. Das Börsendebüt der Aluflexpack-Aktie fand am 28.06.2019 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Aluflexpack-Aktie lag beim Börsengang bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at