SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Aluflexpack verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Aluflexpack-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Aluflexpack-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Aluflexpack-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,937 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2023 auf 12,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,79 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,21 Prozent verringert.

Der Marktwert von Aluflexpack betrug jüngst 230,07 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Aluflexpack-Aktie an der Börse SWX war der 28.06.2019. Den ersten Handelstag begann der Aluflexpack-Anteilsschein bei 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at