SPI-Titel Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Aluflexpack angefallen

Investoren, die vor Jahren in Aluflexpack-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Aluflexpack-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 17,38 CHF. Bei einem Aluflexpack-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,754 Aluflexpack-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,97 CHF, da sich der Wert eines Aluflexpack-Papiers am 02.10.2023 auf 12,16 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30,03 Prozent vermindert.

Aluflexpack erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 210,98 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Aluflexpack-Papiere an der Börse SWX war der 28.06.2019. Die Aluflexpack-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at