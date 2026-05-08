ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Hochrechnung 08.05.2026 10:03:59

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ams-OSRAM-Investment gewesen.

Am 08.05.2025 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 408,451 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 16,27 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 915,49 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 129,15 Prozent.

ams-OSRAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,25 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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