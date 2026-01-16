ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

ams-OSRAM-Performance im Blick 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,730 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 351,59 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 15.01.2026 auf 8,52 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,16 Prozent angewachsen.

ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 799,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

