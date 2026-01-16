ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|ams-OSRAM-Performance im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 158,730 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 351,59 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 15.01.2026 auf 8,52 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 35,16 Prozent angewachsen.
ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 799,14 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
16.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.at)