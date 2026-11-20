ams-OSRAM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag bei 8,03 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,453 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 13,77 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,48 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,48 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at