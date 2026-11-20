ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitable ams-OSRAM-Anlage?
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen
ams-OSRAM-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag bei 8,03 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,453 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 13,77 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,48 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,48 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
17:58
|Verluste in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt ab (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|13,40
|-8,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.