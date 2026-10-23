ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lukrative ams-OSRAM-Anlage?
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23.10.2026 10:03:37
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ams-OSRAM-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 11,61 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 861,326 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 17,71 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 254,09 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,54 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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