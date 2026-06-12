ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ams-OSRAM-Investment 12.06.2026 10:03:55

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ams-OSRAM-Aktien gewesen.

Am 12.06.2023 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag bei 38,91 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,702 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 433,34 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 11.06.2026 auf 16,86 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,67 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten