ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|ams-OSRAM-Investment
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet
Am 12.06.2023 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag bei 38,91 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,702 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 433,34 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 11.06.2026 auf 16,86 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,67 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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