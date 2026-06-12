SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ams-OSRAM-Aktien gewesen.

Am 12.06.2023 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ams-OSRAM-Papier an diesem Tag bei 38,91 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,702 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 433,34 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 11.06.2026 auf 16,86 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,67 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at