ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnendes ams-OSRAM-Investment?
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01.05.2026 10:03:56
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren verloren
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ams-OSRAM-Anteile letztlich bei 92,05 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,864 ams-OSRAM-Aktien. Die gehaltenen ams-OSRAM-Aktien wären am 30.04.2026 135,04 CHF wert, da der Schlussstand 12,43 CHF betrug. Mit einer Performance von -86,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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