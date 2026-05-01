SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ams-OSRAM-Anteile letztlich bei 92,05 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 10,864 ams-OSRAM-Aktien. Die gehaltenen ams-OSRAM-Aktien wären am 30.04.2026 135,04 CHF wert, da der Schlussstand 12,43 CHF betrug. Mit einer Performance von -86,50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at