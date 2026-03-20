SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.03.2023 wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,245 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 218,09 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 19.03.2026 auf 8,01 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 78,19 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 791,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at