ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Rentable ams-OSRAM-Anlage? 29.05.2026 10:03:53

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 103,48 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,634 ams-OSRAM-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 982,94 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 28.05.2026 auf 20,52 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 982,94 CHF entspricht einer negativen Performance von 80,17 Prozent.

ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 2,03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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