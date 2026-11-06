SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 93,27 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 10,722 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,33 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 05.11.2026 auf 14,58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent vermindert.

ams-OSRAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at