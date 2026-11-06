ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ams-OSRAM-Investment im Blick 06.11.2026 10:03:30

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen ams-OSRAM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 93,27 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 10,722 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156,33 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 05.11.2026 auf 14,58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 84,37 Prozent vermindert.

ams-OSRAM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 16,00 2,24% ams-OSRAM AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:27 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen