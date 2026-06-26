ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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ams-OSRAM-Anlage 26.06.2026 10:03:50

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ams-OSRAM-Anteile letztlich bei 99,67 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,003 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 18,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18,52 CHF wert. Mit einer Performance von -81,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 1,85 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
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07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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