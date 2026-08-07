SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ams-OSRAM-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Zur Schlussglocke war die ams-OSRAM-Aktie an diesem Tag 36,64 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,729 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 17,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,06 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 51,94 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at