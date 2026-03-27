ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Hochrechnung
|
27.03.2026 10:05:09
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 100,33 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 99,671 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 8,89 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,58 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 91,14 Prozent vermindert.
Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 878,47 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
27.03.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Nachmittag (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
20.03.26
|EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM published its 2025 Annual Report (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|9,26
|-3,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.