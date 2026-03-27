ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Hochrechnung 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 100,33 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 99,671 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 8,89 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 885,58 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 91,14 Prozent vermindert.

Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 878,47 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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