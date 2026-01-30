ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

Lohnender ams-OSRAM-Einstieg? 30.01.2026 10:03:53

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ams-OSRAM-Papier letztlich bei 120,13 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,832 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.01.2026 6,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,03 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 93,32 Prozent.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 817,39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

