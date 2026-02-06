ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

Profitable ams-OSRAM-Investition? 06.02.2026 10:04:18

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ams-OSRAM-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104,03 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,613 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 8,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,18 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 805,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
ams-OSRAM AG 8,93 0,68%

ams-OSRAM AG 8,93 0,68% ams-OSRAM AG

