ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitable ams-OSRAM-Investition?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104,03 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,613 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 8,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,18 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 805,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
06.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich: SLI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich: So steht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|26.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.04.21
|ams-OSRAM Outperform
|Credit Suisse Group
|12.02.20
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.07.19
|ams-OSRAM verkaufen
|Credit Suisse Group
|08.01.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|8,93
|0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.