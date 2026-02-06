SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen ams-OSRAM-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 104,03 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ams-OSRAM-Aktie investiert, befänden sich nun 9,613 ams-OSRAM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 8,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 92,18 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 805,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at