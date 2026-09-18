ams-OSRAM Aktie

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WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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ams-OSRAM-Investmentbeispiel 18.09.2026 10:04:01

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

ams-OSRAM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen ams-OSRAM-Anteile letztlich bei 112,56 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,888 ams-OSRAM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (16,69 CHF), wäre das Investment nun 14,83 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 85,17 Prozent gleich.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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ams-OSRAM AG 18,15 3,13% ams-OSRAM AG

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