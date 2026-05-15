SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 3 Jahren bedeutet

ams-OSRAM-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers betrug an diesem Tag 32,54 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,074 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,78 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 57,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,28 Prozent verringert.

Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at