ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|ams-OSRAM-Investment im Blick
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das ams-OSRAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,27 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 10,790 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.03.2026 87,94 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,15 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 12,06 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für ams-OSRAM eine Börsenbewertung in Höhe von 805,52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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