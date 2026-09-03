APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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Langfristige Anlage 03.09.2026 10:04:02

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in APG SGA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das APG SGA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 181,00 CHF. Bei einem APG SGA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,249 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 199,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 994,48 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,94 Prozent gesteigert.

APG SGA war somit zuletzt am Markt 596,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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