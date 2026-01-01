SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX feiertags-bedingt kein Handel mit dem APG SGA-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen APG SGA-Anteile letztlich bei 197,40 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die APG SGA-Aktie investierten, hätten nun 0,507 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der APG SGA-Aktie auf 210,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,38 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,38 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 629,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at