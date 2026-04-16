APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Frühe Anlage
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16.04.2026 10:03:28
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine APG SGA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
APG SGA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 184,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,542 APG SGA-Aktien. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 15.04.2026 107,32 CHF wert, da der Schlussstand 198,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,32 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 595,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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