SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine APG SGA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 06.08.2023 wurde das APG SGA-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 180,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,556 APG SGA-Aktien im Depot. Die gehaltenen APG SGA-Anteile wären am 05.08.2026 1 108,33 CHF wert, da der Schlussstand 199,50 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 598,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at